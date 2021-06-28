С 30 июня в кафе и ресторанах Ульяновской области появятся COVID-free-зоны.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Посетить такие заведения смогут граждане с прививкой или с подтверждением отсутствия болезни.

В пресс-службе также отметили, что с учётом рекомендаций Роспотребнадзора режим повышенной готовности продлевается до 31 июля.

«В этот период допускается проведение массовых мероприятий с количеством участников не более 50 человек в помещении и на улице», — сказали в региональном правительстве.

Ограничивается проведение ночных мероприятий в общепите, караоке-залах и боулинг-клубах с 00:00 до 07:00.

Остаётся в силе требование носить маски в общественных местах и транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.