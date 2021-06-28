В Тюменской области ввели новые ограничения из-за COVID-19

В Тюменской области ввели новые ограничительные меры из-за COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

В частности, ночные клубы смогут работать только при условии, что в помещениях организуют посадочные места для всех присутствующих посетителей.

Сотрудникам предприятий рекомендуют воздержаться от служебных командировок за пределы страны и в другие регионы. Исключение — важные и срочные командировки.

Также стало известно, что в Севастополе увеличивают коечный фонд для пациентов с COVID-19, передаёт ИА SevastopolMedia.

Как рассказал вице-губернатор Александр Кулагин, свободный коечный фонд составляет 12% — 83 места. Под ковидный госпиталь вновь переводят городскую больницу №9.

Ранее врач-инфекционист, заведующая приёмным отделением инфекционной службы ГКБ №40 (Свердловская область) Юлия Москалёва дала советы по вакцинации онкобольных.