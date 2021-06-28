Диетолог дала рекомендации по употреблению молочных продуктов

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова дала рекомендации по употреблению молочных продуктов.

«В целом, молочные продукты должны быть в питании и детей, и взрослых, потому что это источник белка и легкодоступного кальция для нашего организма. Плюс, если это кисломолочные продукты, то тогда они ещё и источник пробиотиков — полезных бактерий для нашего кишечника», — заявила она в беседе с ФАН.

Как отметила эксперт, ограничивать потребление такой продукции нужно при аллергии к белкам коровьего молока и при непереносимости лактозы.

Круглова также напомнила, что молочные продукты нежелательно сочетать с мясными, так как кальций и железо — конкуренты за всасывание в кишечнике.

Кроме того, йогурты, молоко, сметана — скоропортящиеся продукты, поэтому нужно внимательно следить за сроком годности.

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