Невролог рассказал, что делать при болях в спине

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Клиницист-невролог Артур Фадеев рассказал, что делать при болях в спине.
Невролог рассказал, что делать при болях в спине
  • Pixabay

В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что одной проблемы не бывает — почти всегда есть дисфункция крестцово-подвздошных сочленений и синдром фасеточных суставов.

«Они почти всегда идут рука об руку, потому что мы не можем давать нагрузку на поясницу, не давая нагрузку на крестцово-подвздошное сочленение», — пояснил эксперт.

По его словам, одно можно сказать определённо: если прошло много времени, то лечить тяжелее, поэтому лучше не заниматься самолечением, а идти к специалисту.

«Диагноз должен ставить врач, как и расписывать лечение», — считает Фадеев.

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