Невролог рассказал, что делать при болях в спине

Клиницист-невролог Артур Фадеев рассказал, что делать при болях в спине.

В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что одной проблемы не бывает — почти всегда есть дисфункция крестцово-подвздошных сочленений и синдром фасеточных суставов.

«Они почти всегда идут рука об руку, потому что мы не можем давать нагрузку на поясницу, не давая нагрузку на крестцово-подвздошное сочленение», — пояснил эксперт.

По его словам, одно можно сказать определённо: если прошло много времени, то лечить тяжелее, поэтому лучше не заниматься самолечением, а идти к специалисту.

«Диагноз должен ставить врач, как и расписывать лечение», — считает Фадеев.

Ранее невролог Юлия Покровская в беседе с ФАН рассказала о причинах ухудшения памяти.