В Омской области рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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В Омской области разворачивают новые койки для тяжелобольных коронавирусом, заявил губернатор Александр Бурков по итогам заседания оперштаба.
В Омской области рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru.

Как отметил Бурков, на прошлой неделе было развёрнуто около 600 коек, подключённых к кислороду. На этой неделе должны подготовить ещё 655 мест с аппаратами ИВЛ.

До 31 июля в регионе действует режим повышенной готовности. Сохраняется масочный режим.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

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