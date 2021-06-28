В Омской области рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru.
Как отметил Бурков, на прошлой неделе было развёрнуто около 600 коек, подключённых к кислороду. На этой неделе должны подготовить ещё 655 мест с аппаратами ИВЛ.
До 31 июля в регионе действует режим повышенной готовности. Сохраняется масочный режим.
Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.