В Омской области рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Омской области разворачивают новые койки для тяжелобольных коронавирусом, заявил губернатор Александр Бурков по итогам заседания оперштаба.

Об этом сообщает gorod55.ru.

Как отметил Бурков, на прошлой неделе было развёрнуто около 600 коек, подключённых к кислороду. На этой неделе должны подготовить ещё 655 мест с аппаратами ИВЛ.

До 31 июля в регионе действует режим повышенной готовности. Сохраняется масочный режим.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.