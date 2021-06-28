В Самарской области выявили 190 случаев COVID-19 за сутки

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В Самарской области выявили 190 случаев коронавируса за сутки. Выписан 181 человек.
В Самарской области выявили 190 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на оперштаб.

Больше всего заболевших — в Самаре (90 жителей). Далее следуют Тольятти и Новокуйбышевск.

Общее количество заболевших достигло 67 259.

Также стало известно, что в Тверской области перепрофилируют койки для пациентов с COVID-19, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство. На данный момент в больницах региона организовано 1441 место.

Во всех госпиталях есть резерв необходимого медоборудования и кислорода.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о процессе адаптации вакцин под новые штаммы.

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