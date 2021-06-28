В школах Москвы начнут оформлять электронные медкарты

В школах Москвы медицинские карты станут оформлять в электронном виде, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Родителям детей, которые в этом году пойдут в первый класс школы или в детский сад, не придётся приносить медицинскую карту ребёнка по форме 026. То есть это освободит ежегодно около 170 тыс. семей от лишнего сбора справок», — сказала Ракова.

Она пояснила, что медкарта станет формироваться автоматически на основе данных, хранящихся на единой цифровой платформе здравоохранения. После появления в системе новых сведений они будут сразу занесены в карту.

Как отметила Ракова, сервис будет доступен семьям, дети которых учатся в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки, и прикреплены к государственным городским поликлиникам.

То же самое затрагивает личные дела детей, которые пойдут в первый класс или детсад в сентябре 2021 года.

Дела остальных учащихся тоже перейдут в электронный формат, но поэтапно и в течение года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье запустили пилотный проект по внедрению единого стандарта поликлиник.