В Мурманской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Мурманской области за сутки выявили 169 случаев коронавируса.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 53 684. Выздоровел 49 121 житель.

На лечении в настоящее время находится 3261 пациент.

Также стало известно, что в Нижегородскую область поступило свыше 532,6 тыс. доз вакцины от COVID-19, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Вакцинировались свыше 458,7 жителей, из них около 355 тыс. получили оба компонента вакцины.

«В регионе используются три вида вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Планы по распределению объёмов препарата и поступление партий вакцины во все регионы, в том числе в Нижегородскую область, формируются в соответствии с графиком Минздрава РФ», — сказали в ведомстве.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о процессе адаптации вакцин под новые штаммы.