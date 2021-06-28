В Мурманской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Мурманской области за сутки выявили 169 случаев коронавируса.
В Мурманской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 53 684. Выздоровел 49 121 житель.

На лечении в настоящее время находится 3261 пациент.

Также стало известно, что в Нижегородскую область поступило свыше 532,6 тыс. доз вакцины от COVID-19, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Вакцинировались свыше 458,7 жителей, из них около 355 тыс. получили оба компонента вакцины.

«В регионе используются три вида вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Планы по распределению объёмов препарата и поступление партий вакцины во все регионы, в том числе в Нижегородскую область, формируются в соответствии с графиком Минздрава РФ», — сказали в ведомстве.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о процессе адаптации вакцин под новые штаммы.

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