В Омской области зарегистрировали 210 случаев коронавируса за сутки

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В Омской области зарегистрировали 210 случаев коронавируса за сутки.
В Омской области зарегистрировали 210 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии составило 50 329.

Выписаны из медучреждений при этом 41 904 пациента, в том числе 23 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 206 случаев COVID-19 за сутки, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего в крае заболели 60 835 жителей. На лечении в больницах находятся 1277 пациентов.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о процессе адаптации вакцин под новые штаммы.

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