В Москве испытают систему диагностики пневмонии посредством рентгеновского снимка
- Reuters
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт мэра города.
Программное обеспечение было создано одним из крупнейших российских разработчиков микроэлектроники — управляющей компанией столичного технопарка «Модуль». Испытания системы проводят в Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений.
Программа для сегментации изображения использует нейронную сеть с архитектурой U-Net. Перед стартом испытаний нейронные сети обучали на данных, взятых из баз Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна.
Сообщается, что система может определить объём, область и степень поражения органов дыхания. Врачу достаточно лишь загрузить в программу электронный рентгеновский снимок. Обработка данных занимает несколько минут.
Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня будут использовать искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.