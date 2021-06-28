В Москве испытают систему диагностики пневмонии посредством рентгеновского снимка

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В Москве начались испытания высокотехнологичной программы, которая способна самостоятельно по рентгеновским снимкам выявить патологии органов дыхания, в том числе вызванные коронавирусной инфекцией.
В Москве испытают систему диагностики пневмонии посредством рентгеновского снимка
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт мэра города.

Программное обеспечение было создано одним из крупнейших российских разработчиков микроэлектроники — управляющей компанией столичного технопарка «Модуль». Испытания системы проводят в Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений.

Программа для сегментации изображения использует нейронную сеть с архитектурой U-Net. Перед стартом испытаний нейронные сети обучали на данных, взятых из баз Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна.

Сообщается, что система может определить объём, область и степень поражения органов дыхания. Врачу достаточно лишь загрузить в программу электронный рентгеновский снимок. Обработка данных занимает несколько минут.

Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня будут использовать искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.

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