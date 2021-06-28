В Петербурге провели 28 590 тестов на COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге провели 28 590 тестов на COVID-19 за сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

Обработано 9688 обращений, поступивших в Единую региональную информационно-справочную службу и связанных с темой пандемии.

Также стало известно, что в Петербурге намерены открыть дополнительные пункты вакцинации от коронавируса, передаёт kp.ru.

«Будет открыто ещё 17 пунктов вакцинации. Ещё два пункта появятся в двух торговых комплексах «Заневский каскад» и «Французский бульвар», также рассматриваются ещё два ТЦ», — заявил директор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

Пункт в «Заневском каскаде» начинает работу 28 июня.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о процессе адаптации вакцин под новые штаммы.