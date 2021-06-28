Собянин рассказал о модернизации поликлиник Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице планируется открывать одну-две поликлиники практически каждую неделю.
Собянин рассказал о модернизации поликлиник Москвы
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передаёт агентство городских новостей «Москва».

«Мы практически каждую неделю будем сейчас открывать одну-две поликлиники. На прошедшей неделе открыли сразу четыре. По сути дела, это новые поликлиники, потому что мы от старых оставляем один остов и тот укрепляем, модернизируем», — сказал мэр.

Он добавил, что такие поликлиники полностью будут оснащены новым оборудованием.

Как ранее сообщало URA.RU, корпус терапии городской больницы №8 в Челябинске перепрофилируют для приёма пациентов с коронавирусом.

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