Московские врачи рассказали о собственном опыте вакцинации от COVID-19

Московские врачи одними из первых получили вакцину от COVID-19 в ходе клинических исследований. Они рассказали о собственном опыте и ощущениях.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Болеть гораздо тяжелее, чем перенести прививку. Мы видим, с каким трудом люди выкарабкиваются и как долго реабилитируются, не говоря о том, что болезнь смертельна», — рассказал заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения 52-й больницы Александр Ванюков, привившийся в октябре 2020 года. Он подчеркнул, что вакцина абсолютно безопасна.

В то же время вакцинировался главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского Департамента здравоохранения и главврач поликлиники №121 Андрей Тяжельников. Он уверен, что привиться нужно всем, в первую очередь людям с хроническими заболеваниями. Сам он рассказал, что после прививки почувствовал лёгкий озноб.

В конце 2020 года привился «Спутником V» заведующий отделением клинической фармакологии больницы им. C.C. Юдина Игорь Сычев. Именно он — главный исследователь этой отечественной вакцины. По словам врача, после прививки он почувствовал небольшую слабость.

Ранее микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.