В Тамбовской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда сфер

Главный санврач Тамбовской области подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников из ряда сфер деятельности.

Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с документом, обязательной вакцинации подлежат сотрудники из сфер торговли, пищевой промышленности, общепита, образования, здравоохранения, соцзащиты и обслуживания, ЖКХ и энергетики, МФЦ, общественного транспорта, такси, работники почты, салонов красоты, спа-салонов, косметических, массажных салонов, бассейнов, саун и бань.

Согласно постановлению, первый компонент вакцины работники вышеперечисленных сфер должны получить до 20 июля 2021 года, второй — до 15 августа 2021 года. Таким образом власти региона намерены достичь иммунизации по меньшей мере 60% сотрудников из разных сфер деятельности.

В воскресенье, 27 июня, обязательную вакцинацию для отдельных категорий работающих граждан ввели в Хакасии.

Кроме того, президент России Владимир Путин ранее поручил правительству организовать вакцинацию от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу, до 15 июля.