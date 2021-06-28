Кардиолог призвала употреблять кофе в жару с осторожностью

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Врач-кардиолог, диетолог кандидат медицинских наук Асият Хачирова рассказала, что употребление кофе в жаркую погоду может привести к обезвоживанию.
Кардиолог призвала употреблять кофе в жару с осторожностью
  • Pixabay

Об этом она сказала в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Употреблять кофе в жару можно, но аккуратно. Всё дело в том, что кофе обладает мочегонным действием, а нам в жару особенно важно сохранять водный баланс организма. Кофе ведёт к обезвоживанию, поэтому желательно на каждый стакан кофе употреблять стакан воды», — посоветовала Хачирова.

В количестве кофе стоит ориентироваться по собственным ощущениям, отметила врач.

Если выпитый кофе вызывает тревожность, чувство беспокойства, тахикардию, значит, человек переборщил с употреблением этого напитка.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного холестерина.

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