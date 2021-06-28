Кардиолог призвала употреблять кофе в жару с осторожностью
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Об этом она сказала в беседе с радиостанцией Sputnik.
«Употреблять кофе в жару можно, но аккуратно. Всё дело в том, что кофе обладает мочегонным действием, а нам в жару особенно важно сохранять водный баланс организма. Кофе ведёт к обезвоживанию, поэтому желательно на каждый стакан кофе употреблять стакан воды», — посоветовала Хачирова.
В количестве кофе стоит ориентироваться по собственным ощущениям, отметила врач.
Если выпитый кофе вызывает тревожность, чувство беспокойства, тахикардию, значит, человек переборщил с употреблением этого напитка.
Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного холестерина.