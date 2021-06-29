В России предложили повысить возраст категории «молодёжь» до 40 лет в ЕАЭС

Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов обратился к председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу Мясниковичу с предложением оказать содействие в вопросе повышения на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) возрастного порога категории «молодёжь» до 35—40 лет.

С соответствующим документом, направленным Тарасовым на имя Мясниковича, ознакомился RT.

Как напомнил Тарасов, государства — члены ЕАЭС самостоятельно определяют крайний возрастной порог отнесения граждан к категории «молодёжь».

Так, например, в настоящее время в Белоруссии молодёжью считаются граждане, не достигшие 31 года, в Киргизии — 28 лет, в России — 35 лет.

При этом в некоторых странах союза, в частности в Армении и Казахстане, звучат предложения о повышении возраста молодёжи, добавил Тарасов.

Происходит это в том числе из-за увеличения общей продолжительности жизни, а также в связи с ограничениями в вопросах вступления граждан в социальные программы поддержки, говорится в тексте.

Как полагает Тарасов, существующая ситуация дискриминирует молодых людей по возрасту, препятствуя их дальнейшей и планомерной социальной зрелости.

«В целях синхронизации усилий в развитии молодёжной политики в зоне ЕАЭС, расширения комплекса совместных молодёжных программ по поддержке в трудоустройстве, помощи молодым семьям и иных предлагаем закрепить единый возрастной порог для категории «молодёжь» в 35—40 лет во всех государствах — членах союза, исходя из последних рекомендаций Всемирной организации здоровья и внутренних тенденций стран Содружества», — заявил он.

По мнению Тарасова, подобная мера будет способствовать развитию молодых специалистов, а также объединению государств для развития «самого перспективного слоя населения и определения нужд поколения».

30 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о молодёжной политике, который закрепляет возраст российской молодёжи до 35 лет включительно.

Кроме того, документ на федеральном уровне определяет такие понятия, как «молодёжь», «молодая семья», «молодёжная политика» и «молодёжные общественные объединения».