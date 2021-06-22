Минтруд подготовит программу содействия занятости молодёжи

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В Министерстве труда разрабатывают программу содействия молодёжной занятости. Она будет учитывать перспективы развития секторов российской экономики, а также трудовые предпочтения молодёжи.
Минтруд подготовит программу содействия занятости молодёжи
  • РИА Новости

Об этом «Российской газете» сообщили в ведомстве.

Как отмечается, в 2021 году отечественный рынок труда сократится на 1 млн человек — сказываются демографические последствия низкой рождаемости 1990-х годов.

На работу выходит меньше 6,9 млн человек — люди в возрасте 20—24 лет. Для сравнения: россиян в диапазоне от 30 до 34 лет в стране — 12,6 млн.

«В целом ситуация на рынке труда молодёжи благоприятная: количество вакансий для соискателей, находящихся в начале карьерного пути, и студентов в начале лета достигло 96 тыс. (в начале года было 54 тыс.), в Москве — 14 тыс. вакансий (в начале года было 9 тыс.). В среднем вакансии для молодёжи в России прибавляют по 15% ежемесячно, в Москве — по 10%. Темпы прироста резюме молодёжи более медленные (по 1—2% в месяц в Москве и России в целом), что постепенно гармонизирует конкуренцию за рабочие места и повышает шансы трудоустроиться сразу после выпуска», — рассказала, в свою очередь, руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая.

Как ранее сообщала газета «Известия», студенты отечественных университетов рассказали, где хотят работать. 

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