Путин подписал закон о повышении возраста молодёжи до 35 лет

Российский президент Владимир Путин подписал закон о молодёжной политике, который закрепляет возраст российской молодёжи — до 35 лет включительно.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе говорится, что возрастная группа, относящаяся к категории «молодёжь», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

В законе существенно расширены цели и основные направления молодёжной политики.

Также документ предусматривает появление в законодательстве нового понятия «специалист по работе с молодёжью».

Кроме того, закон определяет на федеральном уровне такие понятия, как «молодёжь», «молодая семья», «молодёжная политика», «молодёжные общественные объединения».