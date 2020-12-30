Путин подписал закон о повышении возраста молодёжи до 35 лет
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Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В законе говорится, что возрастная группа, относящаяся к категории «молодёжь», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
В законе существенно расширены цели и основные направления молодёжной политики.
Также документ предусматривает появление в законодательстве нового понятия «специалист по работе с молодёжью».
Кроме того, закон определяет на федеральном уровне такие понятия, как «молодёжь», «молодая семья», «молодёжная политика», «молодёжные общественные объединения».