Госдума повысила возраст российской молодёжи до 35 лет

Депутаты Государственной думы России в третьем чтении приняли законопроект, который закрепляет возрастной промежуток, в рамках которого люди считаются молодёжью.

Об этом говорится на сайте Госдумы.

«Фактически предложено закрепить статус молодёжи. К ней будут относиться российские граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что также данный документ определяет на федеральном уровне такие понятия, как «молодёжь», «молодая семья», «молодёжная политика», «молодёжные общественные объединения».

Ранее в Госдуме оценили идею льготной ипотеки на частные дома для молодёжи.