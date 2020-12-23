Госдума повысила возраст российской молодёжи до 35 лет
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Об этом говорится на сайте Госдумы.
«Фактически предложено закрепить статус молодёжи. К ней будут относиться российские граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что также данный документ определяет на федеральном уровне такие понятия, как «молодёжь», «молодая семья», «молодёжная политика», «молодёжные общественные объединения».
Ранее в Госдуме оценили идею льготной ипотеки на частные дома для молодёжи.