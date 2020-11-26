В Госдуме оценили идею льготной ипотеки на частные дома для молодёжи

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что госкомпания «ДОМ.РФ» выделит 300 млн рублей на пилот программы субсидированной ипотеки под 6,5% на покупку индивидуальных жилых домов на первичном рынке.

Аксаков выразил уверенность, что такая программа будет популярной.

«Естественно, даже этого лимита может и не хватить. В любом случае тысячи молодых людей, молодых семей смогут решить свои жилищные проблемы, и слава Богу, что такая программа существует. Двумя руками за, будем поддерживать», — подчеркнул парламентарий.

Ранее гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко сообщил о том, что компания выделит 300 млн рублей на пилот программы субсидированной ипотеки под 6,5% на покупку индивидуальных жилых домов на первичном рынке.

Он также рассказал, что программой смогут воспользоваться заёмщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет.

Проект могут запустить в декабре. Планируется, что он продлится до 1 июля 2021 года.