Мутко анонсировал запуск льготной ипотеки на частные дома для молодёжи
- globallookpress.com
В беседе с РБК он рассказал, что программой смогут воспользоваться заёмщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет.
Проект могут запустить в декабре. Планируется, что он продлится до 1 июля 2021 года.
Ранее руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг в интервью RT заявил, что в октябре объём выданных в стране ипотечных кредитов установил исторический рекорд в 555 млрд рублей.
По его словам, показатели выросли благодаря программе льготной ипотеки — на её долю приходится до 90% всех кредитов на новостройки.