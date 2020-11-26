Мутко анонсировал запуск льготной ипотеки на частные дома для молодёжи

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Госкомпания «Дом.РФ» выделит 300 млн рублей на пилот программы субсидированной ипотеки под 6,5% на покупку индивидуальных жилых домов на первичном рынке. Об этом сообщил гендиректор компании Виталий Мутко.
Мутко анонсировал запуск льготной ипотеки на частные дома для молодёжи
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В беседе с РБК он рассказал, что программой смогут воспользоваться заёмщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет. 

Проект могут запустить в декабре. Планируется, что он продлится до 1 июля 2021 года.

Ранее руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг в интервью RT заявил, что в октябре объём выданных в стране ипотечных кредитов установил исторический рекорд в 555 млрд рублей.

По его словам, показатели выросли благодаря программе льготной ипотеки — на её долю приходится до 90% всех кредитов на новостройки.

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