В Совфеде назвали хорошей практикой «соглашение о лояльности» для мигрантов

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что при въезде на территорию России мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности», касающееся правил пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности.

«Конечно, они должны знать общие правила поведения и понимать через такого рода предупреждения те ограничения, которые существуют в стране», — пояснил сенатор.

По его словам, подобное соглашение можно назвать «хорошей практикой».

«Я не думаю, что здесь есть какое-то стремление ограничить поведенческую активность трудовых мигрантов. Я бы к этому ещё добавил, как себя вести в случае болезни, получения травм, какие-то общие рекомендации. Вот эти все предосторожности должны быть человеку известны», — заключил парламентарий.

Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что при въезде на территорию России мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности», касающееся правил пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности.