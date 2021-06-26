В Совфеде назвали хорошей практикой «соглашение о лояльности» для мигрантов

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что при въезде на территорию России мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности», касающееся правил пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности.
В Совфеде назвали хорошей практикой «соглашение о лояльности» для мигрантов
  • РИА Новости

«Конечно, они должны знать общие правила поведения и понимать через такого рода предупреждения те ограничения, которые существуют в стране», — пояснил сенатор.

По его словам, подобное соглашение можно назвать «хорошей практикой». 

«Я не думаю, что здесь есть какое-то стремление ограничить поведенческую активность трудовых мигрантов. Я бы к этому ещё добавил, как себя вести в случае болезни, получения травм, какие-то общие рекомендации. Вот эти все предосторожности должны быть человеку известны», — заключил парламентарий. 

Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что при въезде на территорию России мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности», касающееся правил пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности. 

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