Российские корабли проведут учения рядом с британским авианосцем

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Корабли постоянного соединения Военно-морского флота России (ВМФ) в Средиземном море проведут учения рядом с британской авианосной ударной группировкой, возглавляемой авианосцем Queen Elizabeth.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на международную систему уведомлений для авиаперсонала (NOtice To AirMen, NOTAM).

Отмечается, что северная граница манёвров российских кораблей, запланированных на 26 июня, будет проходить примерно в 30 км от района действия Queen Elizabeth. 

Ранее сообщалось, что Россия проводит в Средиземном море учения с участием двух носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал», истребителей МиГ-31К, пяти кораблей и двух подлодок.

По замыслу учения будут выполнены учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус».

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