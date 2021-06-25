Россия проводит учения с МиГ-31К в Средиземном море

Россия проводит в Средиземном море учения с участием двух носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал», истребителей МиГ-31К, пяти кораблей и двух подлодок. Об этом проинформировали в Минобороны России.

Как сообщает РИА Новости, совместные манёвры сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС стартовали 25 июня в восточной части Средиземного моря.

Отмечается, что «по замыслу учения пять кораблей ВМФ России (в их числе ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также две подводные лодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону») совместно с противолодочными самолётами Ту-142МК, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолётами МиГ-31К выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус».

Ранее сообщалось, что два истребителя МиГ-31К впервые переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Также Минобороны России распространило видео полётов истребителей МиГ-31К в Сирии, где начались учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море. Самолёты способны применять новейшие гиперзвуковые ракеты «Кинжал».