В Сирию впервые переброшены истребители МиГ-31К

Два истребителя МиГ-31К впервые переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает Минобороны России.

«В рамках учения на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлен перелёт пары самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны.

Командир одного из экипажей сообщил, что самолёты будут выполнять в САР «учебные задачи».

27 мая экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с российской авиабазы Хмеймим провели полёты над Средиземным морем.