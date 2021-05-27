Ту-22М провели полёты над Средиземным морем
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«Дальние бомбардировщики Ту-22М3, прибывшие на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, совершили очередные учебные полёты над восточной частью Средиземного моря», — цитирует ТАСС Минобороны России.
Отмечается, что полёт прошёл при сопровождении истребителей Су-35.
Экипажи бомбардировщиков получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах.
Ранее минобороны России сообщило о первом прибытии трёх дальних бомбардировщиков Ту-22м3 на российскую авиабазу Хмеймим.