Ту-22М провели полёты над Средиземным морем

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Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с российской авиабазы Хмеймим провели полёты над Средиземным морем.
Ту-22М провели полёты над Средиземным морем
  • globallookpress.com

«Дальние бомбардировщики Ту-22М3, прибывшие на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, совершили очередные учебные полёты над восточной частью Средиземного моря», — цитирует ТАСС Минобороны России.

Отмечается, что полёт прошёл при сопровождении истребителей Су-35.

Экипажи бомбардировщиков получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах.

Ранее минобороны России сообщило о первом прибытии трёх дальних бомбардировщиков Ту-22м3 на российскую авиабазу Хмеймим.

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