Ту-22М провели полёты над Средиземным морем

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с российской авиабазы Хмеймим провели полёты над Средиземным морем.

«Дальние бомбардировщики Ту-22М3, прибывшие на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, совершили очередные учебные полёты над восточной частью Средиземного моря», — цитирует ТАСС Минобороны России.

Отмечается, что полёт прошёл при сопровождении истребителей Су-35.

Экипажи бомбардировщиков получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах.

Ранее минобороны России сообщило о первом прибытии трёх дальних бомбардировщиков Ту-22м3 на российскую авиабазу Хмеймим.