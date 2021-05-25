Минобороны рассказало о первом приземлении Ту-22м3 на авиабазу Хмеймим

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Минобороны России сообщило о первом приземлении трёх дальних бомбардировщиков Ту-22м3 на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

«На российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике осуществлён перелёт трёх дальних бомбардировщиков Ту-22м3. Базирование самолётов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что экипажи бомбардировщиков отработают выполнение учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полётов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря.

В марте стало известно, что ударные вертолёты Ми-35 обеспечили прикрытие военно-транспортной авиации на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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