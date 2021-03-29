Ударные вертолёты обеспечили прикрытие транспортных самолётов в Хмеймиме

Ударные вертолеты Ми-35 обеспечили прикрытие военно-транспортной авиации на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

«(Мы обеспечили) прикрытие от огневого воздействия, закрываем своим вертолетом транспортные самолеты. В них находятся и пассажиры, и техника. Наша задача — прикрыть бортом», — приводит ТАСС слова пилота ВКС России Александра Титова.

Он уточнил, что в воздухе уделяется основное внимание обстановке вокруг аэродрома, происходящему в полях, садах, на сельских дорогах.

Ранее сообщалось, что террористы совершили 30 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.