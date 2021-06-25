Диетолог напомнила о вреде неправильно подобранных диет

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Диетолог Маргарита Королёва напомнила о вреде неправильно подобранных диет.
Диетолог напомнила о вреде неправильно подобранных диет
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«К сожалению, источники информации пестрят диетами, в том числе от блогеров, людей, не связанных с медициной. Они зачастую постулируют диеты, направленные на снижение веса, на профилактику каких-то болезней, но для всех одинаковые», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, прибегать к таким рекомендациям — всё равно что проводить эксперимент с организмом.

Королёва считает, что нужно подобрать ту схему питания, которой можно придерживаться в течение всей жизни.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина в беседе с газетой «Известия» дала советы по здоровому питанию во время отдыха на природе.

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