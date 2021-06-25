РХТУ и центр имени Гамалеи договорились о сотрудничестве
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Об этом сообщает kp.ru.
«Договор, который мы заключили сегодня, станет важным этапом в работе по обеспечению лекарственной безопасности России, сокращению её зависимости от иностранных фармсубстанций», — заявил ректор РХТУ Александр Мажуга.
Со своей стороны, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что для готовности к новым вызовам нужно наращивать научный потенциал.
«Нужны молодые, энергичные профессионалы. Внушает надежду то, что у нас есть такие специалисты», — сказал он.
Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что России необходимо максимально снизить зависимость от импорта зарубежных лекарств.