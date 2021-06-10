Голикова призвала максимально снизить зависимость от импорта лекарств

России необходимо максимально снизить зависимость от импорта зарубежных лекарств, отметила российский вице-премьер Татьяна Голикова в ходе коллегии Минпромторга.

«Мы должны максимально снизить зависимость нашей страны от импорта сюда иностранных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм», — цитирует её РИА Новости.

По словам Голиковой, в 2020 году обновлён перечень из 215 стратегически важных лекарств, производство которых должно быть обеспечено на территории России по полному циклу.

При этом к 2024—2025 годам должно быть обеспечено 65% производства от данного объёма, а к 2030 году — 80%.

«Это в основном обезболивающие, сердечно-сосудистые препараты, онкологические препараты, которые востребованы и которые сегодня предопределяют и заболеваемость, и смертность в России по этим заболеваниям», — пояснила вице-премьер.

В марте 2020 года сообщалось, что Минфин обнулит ставку таможенной пошлины на импорт медикаментов.

Президент России Владимир Путин в то же время отмечал, что импортозамещение лекарственных препаратов не должно вестись любой ценой.