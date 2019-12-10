Путин: импортозамещение лекарств не должно вестись любой ценой

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Импортозамещение лекарственных препаратов не должно вестись любой ценой, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Путин: импортозамещение лекарств не должно вестись любой ценой
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«По поводу лекарств иностранного производства: здесь дело не в том, что мы любой ценой хотим импортозаместить. Но мы должны понимать, что мы должны быть независимы и какие-то элементарные вещи производить сами. И не только элементарные, а серьёзные лекарственные препараты», — сказал он.

По его словам, отрасль развивается, есть целая программа, которая обеспечена финансированием.

«Но это совсем не значит, что мы отказываемся от тех лекарственных препаратов, которые сами не производим», — добавил глава государства.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с нехваткой зарубежных лекарств в аптеках. Он призвал не винить в этом импортозамещение.

Как подчеркнул глава правительства, импортозамещение сделано не ради того, чтобы «отсечь» людей от иностранных препаратов. 

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