Путин: импортозамещение лекарств не должно вестись любой ценой

Импортозамещение лекарственных препаратов не должно вестись любой ценой, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«По поводу лекарств иностранного производства: здесь дело не в том, что мы любой ценой хотим импортозаместить. Но мы должны понимать, что мы должны быть независимы и какие-то элементарные вещи производить сами. И не только элементарные, а серьёзные лекарственные препараты», — сказал он.

По его словам, отрасль развивается, есть целая программа, которая обеспечена финансированием.

«Но это совсем не значит, что мы отказываемся от тех лекарственных препаратов, которые сами не производим», — добавил глава государства.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с нехваткой зарубежных лекарств в аптеках. Он призвал не винить в этом импортозамещение.

Как подчеркнул глава правительства, импортозамещение сделано не ради того, чтобы «отсечь» людей от иностранных препаратов.