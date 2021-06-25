Микробиолог призвал вакцинироваться от COVID-19

Микробиолог Евгений Плисов призвал вакцинироваться от COVID-19.

«Перед вакцинацией стоит проконсультироваться с лечащим врачом, который, основываясь на количестве антител в крови, даст рекомендации по необходимому количеству вакцин», — уточнил он в беседе с Nation News.

По словам Плисова, шанс переболеть коронавирусом, особенно при наличии хронических заболеваний, велик, поэтому лучше сделать прививку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске на базе горбольницы №5 открывают госпиталь для лечения больных с коронавирусной инфекцией.