В Кировской области зарегистрировали 119 заболевших COVID-19 за сутки
- AFP
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.
На лечении в больницах в настоящее время находятся 3742 человека, дома лечится ещё 4661.
Выписаны из медучреждений за минувшие 24 часа 437 жителей.
Также стало известно, что в Нижегородской области выявили 311 случаев COVID-19 за сутки, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших в регионе достигло 123 156. Выздоровели при этом 115 568, в том числе 165 за минувшие 24 часа.
Ранее сообщалось, что в Челябинске вновь увеличат коечный фонд для пациентов с COVID-19.