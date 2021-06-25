В Кировской области зарегистрировали 119 заболевших COVID-19 за сутки

В Кировской области зарегистрировали 119 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На лечении в больницах в настоящее время находятся 3742 человека, дома лечится ещё 4661.

Выписаны из медучреждений за минувшие 24 часа 437 жителей.

Также стало известно, что в Нижегородской области выявили 311 случаев COVID-19 за сутки, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 123 156. Выздоровели при этом 115 568, в том числе 165 за минувшие 24 часа.

Ранее сообщалось, что в Челябинске вновь увеличат коечный фонд для пациентов с COVID-19.