В Мурманской области выявили 141 случай COVID-19 за сутки

В Мурманской области выявили 141 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 53 197. Выздоровели 49 025 жителей.

На лечении находятся 2887 пациентов.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 39 705 тестов на COVID-19 за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В Единую региональную информационно-справочную службу поступило 23 569 обращений по вопросам, связанным с пандемией.

Ранее сообщалось, что в Челябинске вновь увеличат коечный фонд для пациентов с COVID-19.