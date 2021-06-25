В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Оренбургской области зарегистрировали 164 случая COVID-19.
В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии заболели 46 400 жителей.

Выздоровел за минувшие 24 часа 61 пациент, всего выписан 42 471 житель.

Также стало известно, что в Московской области выявили 2436 случаев коронавируса за сутки, передаёт mosaica.ru со ссылкой на оперштаб. Завершили лечение 1702 пациента.

Общее количество заболевших в регионе достигло 301 291. Выписан 246 121 житель.

Ранее сообщалось, что в Челябинске вновь увеличат коечный фонд для пациентов с COVID-19.

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