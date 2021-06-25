В Татарстане зарегистрировали 35 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 35 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане зарегистрировали 35 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперштаб.

Всего за период пандемии в регионе заболели 22 250 жителей.

Выписаны из медучреждений 20 011 человек, в том числе 131 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 165 случаев COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал оперштаба Москвы.

Общее число заболевших в крае составляет 60 251.

Ранее сообщалось, что в Челябинске вновь увеличат коечный фонд для пациентов с COVID-19.

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