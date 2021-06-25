Москалькова оценила перевод Сапеги под домашний арест

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала информацию, что россиянку Софью Сапегу, ранее задержанную в Минске, перевели под домашний арест.

Как отметил РИА Новости пресс-секретарь омбудсмена Алексей Зловедов, Москалькова приветствует данное решение и считает его актом гуманизма.

«Ни Софья Сапега лично, ни её адвокат Антон Гашинский, ни её родители обращения к Татьяне Николаевне не писали. Обращения не было, но мы отслеживали её судьбу, и уполномоченный рада, что девушку перевели под домашний арест: это очень хороший акт гуманизма, мы всячески это приветствуем», — сказал он.

Ранее посольство России в Белоруссии подтвердило, что Софью Сапегу перевели под домашний арест.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находились Протасевич и Сапега. Они были задержаны после приземления.