Беглов высказался об ограничениях в связи с коронавирусом в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» высказался об ограничениях в связи с коронавирусом в Петербурге.

«Если обстановка будет развиваться так же и динамика будет расти, мы будем чувствовать, что не хватает коек, то, конечно, будут жёсткие ограничения», — цитирует РИА Новости Беглова.

Согласно данным на 24 июня, в России за сутки зарегистрировали 20 182 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 388 695.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку.

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