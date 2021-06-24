На заседании оперативного штаба в Волгоградской области решили ограничить проведение массовых мероприятий.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

«При проведении таких мероприятий необходимо руководствоваться требованиями главного государственного санитарного врача и решениями оперативного штаба Волгоградской области», — заявил губернатор Андрей Бочаров.

Он также призвал жителей ответственно относиться к своему здоровью.

Как напомнил Бочаров, только вакцинация способна остановить пандемию коронавируса.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.