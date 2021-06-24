В Новосибирской области отметили рост темпов вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что за последнюю неделю почти в два раза выросло число тех, кто сделал прививку от коронавируса.

Об этом сообщает kp.ru.

С 17 по 23 июня вакцинировались 42,5 тыс. жителей (против 25 тыс. неделей ранее).

В регионе работает 99 прививочных пунктов. Они расположены во всех взрослых поликлиниках. Кроме того, открыты мобильные пункты вакцинации.

Также стало известно, что ещё три пункта вакцинации заработали в Ижевске, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Новые пункты открыты в ледовом дворце «Ижсталь» и в торговых центрах «Кит» и «Европа».

Ранее сообщалось, что в Пермском крае оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.