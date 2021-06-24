В Курганской области выявили 43 случая COVID-19 за сутки

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В Курганской области выявили 43 случая коронавируса за сутки. Выздоровели 16 человек.
В Курганской области выявили 43 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

Наибольшее число заболевших — в Кургане (20 жителей).

За всё время в области зарегистрировали 22 160 случаев COVID-19.

Также стало известно, что в Ульяновской области выявили 105 заболевших коронавирусом, передаёт mosaica.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выписан 101 пациент.

Общее число случаев COVID-19 достигло 58 123, из них выздоровели 53 485.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.

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