В РПЦ ответили на вопрос о возможности введения системы QR-кодов в храмах

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда считает, что в храмах не будет вводиться система входа по QR-кодам на фоне ситуации с коронавирусом.

Об этом информирует РИА Новости.

«Думаю, нет. Церковь не может вводить подобные условия посещения храмов», — заявил Легойда, отвечая на соответствующий вопрос.

Также он заявил, что в церквях соблюдаются все меры предосторожности.

Легойда добавил, что во многих храмах люди находятся на улице во время богослужения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.

При этом рестораны и кафе Москвы будут обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов для обслуживания людей, имеющих защиту от COVID-19.

В мэрии рассказали, как получить QR-код вакцинированным от коронавирусной инфекции или уже переболевшим COVID-19.

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