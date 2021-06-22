В Москве рассказали, как получить QR-код привитым и переболевшим COVID-19

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как получить цифровой сертификат — QR-код вакцинированным от коронавирусной инфекции или уже переболевшим COVID-19.
В Москве рассказали, как получить QR-код привитым и переболевшим COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщил сайт «Москва 24».

По её словам, жители Москвы смогут получить цифровой сертификат с 25 июня.

«Те, у кого уже открыт доступ к электронной медкарте, смогут получить QR-код за считаные секунды в разделе «Цифровой сертификат», — заявила Ракова.

Отмечается, что документ можно оформить через портал mos.ru при наличии полной учётной записи.

При этом для иногородних, которые не имеют прописки или полиса ОМС в столице, предусмотрена отдельная форма на портале mos.ru. Предоставленные пользователем данные будут сверены с федеральным регистром вакцинированных, после чего ему будет оформлен цифровой сертификат.

Ракова объяснила, что в рестораны и на мероприятия в Москве можно будет попасть лишь при наличии цифрового сертификата.

В сообщении говорится, что цифровые сертификаты со статусом «вакцинирован» будут сформированы после того, как пациент будет привит второй дозой вакцины от COVD-19, такой документ будет действовать 365 дней. 

Сертификат со статусом «ПЦР» будет действителен 72 часа.

Также будет предусмотрен сертификат со статусом «Переболел», который будет действителен в течение 180 дней.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.

При этом рестораны и кафе Москвы будут обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов для обслуживания людей, имеющих защиту от COVID-19.

Анестезиолог-реаниматолог, член Европейского общества подводной и гипербарической медицины Наталия Зайцева в беседе с Nation News рассказала о методах реабилитации после выздоровления от COVID-19.

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