В Оренбургской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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В Оренбургской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса. Как отмечается, в настоящее время в регионе работает 72 пункта в медицинских организациях.
В Оренбургской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Об этом сообщает RIA56.

Также сформировано 38 мобильных бригад, в которые вошли врачи и медсёстры из поликлиник. Они выезжают на дом к тем, кто не может самостоятельно прийти в прививочный кабинет, и вакцинируют коллективы на предприятиях.

Записаться на прививку можно по номеру 122 и через портал госуслуг. Без записи вакцинацию проводят в ряде торговых центров.

Также стало известно, что в Крыму поставили суточный рекорд по числу вакцинированных от коронавируса жителей.

23 июня прививку сделали 11 754 человека, передаёт ОСН со ссылкой на сайт регионального Мининформа.

Это максимальное число привитых от COVID-19 за весь период проведения кампании. Общее число вакцинированных достигло 290 927.

Ранее сообщалось, что за неделю в Пермском крае количество коек для пациентов с COVID-19 увеличили в полтора раза.

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