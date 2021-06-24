В Тамбовской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Тамбовской области выявили 69 случаев COVID-19.
В Тамбовской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 34 345, выздоровевших — 32 836.

На госпитализации находятся 747 пациентов, на карантине на дому — ещё 1289.

Первый этап вакцинации прошли 154 147 жителей, из них полностью вакцинированы 121 374.

Также стало известно, что в Мурманской области зарегистрировали 130 случаев коронавируса, передаёт Nord-News со ссылкой на оперштаб.

Всего с начала пандемии в области заболели 53 056 жителей.

Выписаны из больниц 48 969 пациентов, на лечении находятся 2808 человек.

Ранее сообщалось, что за неделю в Пермском крае количество коек для пациентов с COVID-19 увеличили в полтора раза.

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