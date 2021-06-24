В Тамбовской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 34 345, выздоровевших — 32 836.
На госпитализации находятся 747 пациентов, на карантине на дому — ещё 1289.
Первый этап вакцинации прошли 154 147 жителей, из них полностью вакцинированы 121 374.
Также стало известно, что в Мурманской области зарегистрировали 130 случаев коронавируса, передаёт Nord-News со ссылкой на оперштаб.
Всего с начала пандемии в области заболели 53 056 жителей.
Выписаны из больниц 48 969 пациентов, на лечении находятся 2808 человек.
Ранее сообщалось, что за неделю в Пермском крае количество коек для пациентов с COVID-19 увеличили в полтора раза.