В Томской области выявили 59 случаев COVID-19 за сутки

В Томской области выявили 59 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на оперштаб.

За всё время заболел 33 791 житель. Выписаны 32 078 пациентов, в том числе 97 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Омской области зарегистрировали 151 случай COVID-19 за сутки, передаёт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Общее число заболевших достигло 49 581. Выздоровели 65 пациентов, всего — 41 690.

Вакцинировались 256 159 жителей региона, из них оба компонента получили 208 435.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.