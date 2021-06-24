В Томской области выявили 59 случаев COVID-19 за сутки

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В Томской области выявили 59 случаев коронавируса за сутки.
В Томской области выявили 59 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на оперштаб.

За всё время заболел 33 791 житель. Выписаны 32 078 пациентов, в том числе 97 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Омской области зарегистрировали 151 случай COVID-19 за сутки, передаёт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Общее число заболевших достигло 49 581. Выздоровели 65 пациентов, всего — 41 690.

Вакцинировались 256 159 жителей региона, из них оба компонента получили 208 435.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.

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