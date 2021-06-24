В Оренбургской области зарегистрировали 149 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 149 случаев коронавируса за последние 24 часа.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 46 236 жителей. Выздоровели за сутки 65 пациентов, всего — 42 410.

Также стало известно, что в Тверской области выявили 204 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт tverigrad.ru. Выписаны из больниц при этом 47 человек.

Общее количество заболевших достигло 44 670, выздоровели 40 950 жителей.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.