В Северной Осетии прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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В Северной Осетии зарегистрировали 13 случаев коронавируса за сутки.
В Северной Осетии прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Выписаны из больниц при этом 14 пациентов, количество госпитализированных жителей в настоящее время составляет 188.

Всего за время пандемии в регионе выявлено 17 233 случая COVID-19, выздоровели 16 814 человек.

Также стало известно, что в Свердловской области выявили 198 случаев COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

В настоящее время 214 человек находятся в реанимации, 161 пациент подключён к аппарату ИВЛ. Состояние ещё 1944 жителей оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.

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