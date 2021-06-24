В Северной Осетии прокомментировали ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
Выписаны из больниц при этом 14 пациентов, количество госпитализированных жителей в настоящее время составляет 188.
Всего за время пандемии в регионе выявлено 17 233 случая COVID-19, выздоровели 16 814 человек.
Также стало известно, что в Свердловской области выявили 198 случаев COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.
В настоящее время 214 человек находятся в реанимации, 161 пациент подключён к аппарату ИВЛ. Состояние ещё 1944 жителей оценивается как средней тяжести.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.