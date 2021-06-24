В Пермском крае выявили 151 случай COVID-19 за сутки

В Пермском крае выявили 151 случай коронавируса за сутки. На дому лечатся 126 пациентов, госпитализированы ещё 25.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего в больницах находятся 975 человек, на карантине на дому — 2784.

Также стало известно, что в Татарстане выявили 32 случая COVID-19 за минувшие 24 часа.

С начала пандемии в республике заболели 22 215 жителей, передаёт «Реальное время» со ссылкой на оперштаб.

Выписаны из больниц 30 пациентов, общее число выздоровевших достигло 19 880.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.